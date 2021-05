Letta e la dote ai diciottenni: in cosa consiste la proposta del segretario del Pd (Di giovedì 20 maggio 2021) Per sostentare i giovani e aiutarli a costruirsi un futuro il segretario del Partito Democratico Enrico Letta propone la dote ai 18enni. L’arrivo della pandemia ha spostato il focus sulla crisi sanitaria e sulla crisi economica generale che ne è stata una conseguenza. Già prima dello scoppio della pandemia, tuttavia, la situazione lavorativa degli italiani e in special modo dei più giovani non era delle più rosee. Negli anni di governo Cinque Stelle, l’unico passo fatto in tal senso è stata l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, una misura di sostentamento che doveva essere integrata ad un sistema di inserimento nel mondo del lavoro che però non è mai del tutto partito. Appare chiaro, oggi più che mai, che la ripartenza dell’Italia in campo economico e lavorativo debba partire dagli investimenti e da leggi che ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) Per sostentare i giovani e aiutarli a costruirsi un futuro ildel Partito Democratico Enricopropone laai 18enni. L’arrivo della pandemia ha spostato il focus sulla crisi sanitaria e sulla crisi economica generale che ne è stata una conseguenza. Già prima dello scoppio della pandemia, tuttavia, la situazione lavorativa degli italiani e in special modo dei più giovani non era delle più rosee. Negli anni di governo Cinque Stelle, l’unico passo fatto in tal senso è stata l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, una misura di sostentamento che doveva essere integrata ad un sistema di inserimento nel mondo del lavoro che però non è mai del tutto partito. Appare chiaro, oggi più che mai, che la ripartenza dell’Italia in campo economico e lavorativo debba partire dagli investimenti e da leggi che ...

