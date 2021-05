L’arte di vivere: nella casa dei creativi (Di giovedì 20 maggio 2021) A meno di un isolato da Central Park, un appartamento dell’Upper East Side per una coppia di creativi si trasforma, da un caotico labirinto di stanze, in un luminoso pied-à-terre simile a una galleria. Questo spazio è stato rinnovato grazie al lavoro dell’architetto Francis d’Haene, di origine belga, fondatore dello studio D’Apostrophe Design e della fiera Interieur Biennial. «Ogni cliente è diverso e noi non ci limitiamo a copiare e incollare», spiega D’Haene. Tuttavia, aggiunge, «rimaniamo sempre fedeli all’estetica moderna e contemporanea: gli stili tradizionali non sono la nostra firma». Ph Jean-Francois JaussaudIn questa casa newyorkese ogni parete si tinge di opere d’arte, un appartamento progettato intorno al desiderio del cliente di esporre la loro fiorente collezione di capolavori, che si elevano al pari di veri inquilini. La ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) A meno di un isolato da Central Park, un appartamento dell’Upper East Side per una coppia disi trasforma, da un caotico labirinto di stanze, in un luminoso pied-à-terre simile a una galleria. Questo spazio è stato rinnovato grazie al lavoro dell’architetto Francis d’Haene, di origine belga, fondatore dello studio D’Apostrophe Design e della fiera Interieur Biennial. «Ogni cliente è diverso e noi non ci limitiamo a copiare e incollare», spiega D’Haene. Tuttavia, aggiunge, «rimaniamo sempre fedeli all’estetica moderna e contemporanea: gli stili tradizionali non sono la nostra firma». Ph Jean-Francois JaussaudIn questanewyorkese ogni parete si tinge di opere d’arte, un appartamento progettato intorno al desiderio del cliente di esporre la loro fiorente collezione di capolavori, che si elevano al pari di veri inquilini. La ...

freepilgrimage : @bombinaiscoming Ok, provo a consigliarti roba varia così puoi scegliere. Se ti piace la roba filosofica ti consigl… - ipermagnifico : RT @Cuoreeanima: Si ritornerà a vivere?! ....l'arte e la musica - Noninfluente : RT @Cuoreeanima: Si ritornerà a vivere?! ....l'arte e la musica - Cuoreeanima : Si ritornerà a vivere?! ....l'arte e la musica - sofiapisu95 : RT @greenMe_it: Api: i migliori libri per bambini per insegnare loro l’importanza di questi insetti -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte vivere Quando l'arte aiuta a vivere meglio Frontiera