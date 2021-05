Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto a 54 anni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Arriva in queste ore la triste notizia della scomparsa di Kentaro Miura, autore del celebre manga Berserk, morto prematuramente a 54 anni il 6 maggio.. Kentaro Miura, autore dell’iconico manga Berserk, è morto prematuramente all’età di 54 anni il 6 maggio, come viene annunciato solo in queste ore dalla casa editrice Young Animal Comics, attraverso l’account Twitter ufficiale della serie. Miura, nato a Chiba, è legato soprattutto al manga Berserk, con il quale ha raggiunto la notorietà al livello globale ricevendo riconoscimenti ed entrando nell’immaginario comunque del fantasy in un’accezione particolarmente oscura e drammatica. Dal manga sono state ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Arriva in queste ore la triste notizia della scomparsa didel celebre mangaprematuramente a 54il 6 maggio..dell’iconico manga, èprematuramente all’età di 54il 6 maggio, come viene annunciato solo in queste ore dalla casa editrice Young Animal Comics, attraverso l’account Twitter ufficiale della serie., nato a Chiba, è legato soprattutto al manga, con il quale ha raggiunto la notorietà al livello globale ricevendo riconoscimenti ed entrando nell’immaginario comunque del fantasy in un’accezione particolarmente oscura e drammatica. Dal manga sono state ...

