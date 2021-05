Internet Explorer ha finalmente una data di scadenza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (foto: Getty Images)Dopo più di 25 anni di operatività lo storico browser di Microsoft,, terminerà la sua lunga e parodiata carriera. Il colosso di Redmond ha, infatti, confermato l’intenzione di ritirareil 15 giugno del 2022 lasciando la sua eredità nelle mani di Edge. “Il futuro disu Windows 10 è in Microsoft Edge”, ha affermato Sean Lyndersay , program manager di Microsoft Edge. “L’applicazione desktop11 verrà ritirata e il supporto non sarà più disponibile dal 15 giugno 2022 per alcune versioni di Windows 10”. Questo significa che –, dirà qualcuno – vedremo, un browser oramai lento, anacronistico ...

Bitdefender Labs pubblica oggi una ricerca su una nuova campagna basata sull'exploit kit RIG che sfrutta le vulnerabilità VBScript CVE - 2019 - 0752 e CVE - 2018 - 8174 nei browsersenza patch. La campagna è iniziata nel febbraio 2021 ed è ancora in corso . La dinamica è molto semplice : gli utenti visitano un sito web legittimo sul quale è presente un annuncio ...Il browser di Microsoft, un pezzo importante della storia di, non riceverà più aggiornamenti e sarà messo in ...Bitefender consiglia alle aziende di effettuare gli aggiornamenti di Internet Explorer appena disponibili per aumentare la loro sicurezza. Inoltre, le suit ...In molti hanno iniziato a navigare online con Internet Explorer ormai decenni fa, ma tra poco più di un anno dovranno dirgli addio per sempre. Il browser Microsoft sarà infatti pensionato definitivame ...