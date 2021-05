Il 26 Maggio arriva la Superluna più grande dell’anno (Di giovedì 20 maggio 2021) La Superluna più grande dell’anno arriverà il 26 Maggio. Una sfumatura di rosso, luna piena e sopratutto sarà protagonista di una breve eclissi totale, anche se invisibile in Italia. Il satellite raggiungerà il perigeo, il 26 Maggio, alle 3:53, quando si troverà a 357.309 km da noi nove ore dopo, raggiungerà anche la fase piena. Superluna in arrivo il 26 Maggio La Superluna sarà visibile il 26 Maggio alle 3:53. In Astronomia non si parla di Suprluna ma di Luna Piena al Perigeo, dice l’astrofisico Luna Piena al Perigeo. “Il termine Superluna però esercita un fatto tutto suo”. Il massimo spettacolo di questo fenomeno sarà visibile ancora di più e ancora più splendete è massimo al calar del solo o all’alba. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Lapiùarriverà il 26. Una sfumatura di rosso, luna piena e sopratutto sarà protagonista di una breve eclissi totale, anche se invisibile in Italia. Il satellite raggiungerà il perigeo, il 26, alle 3:53, quando si troverà a 357.309 km da noi nove ore dopo, raggiungerà anche la fase piena.in arrivo il 26Lasarà visibile il 26alle 3:53. In Astronomia non si parla di Suprluna ma di Luna Piena al Perigeo, dice l’astrofisico Luna Piena al Perigeo. “Il termineperò esercita un fatto tutto suo”. Il massimo spettacolo di questo fenomeno sarà visibile ancora di più e ancora più splendete è massimo al calar del solo o all’alba. ...

