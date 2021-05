Gemitaiz duetta con Coez nel nuovo singolo di Gemello, il testo di Un Pezzo Di Universo (Di giovedì 20 maggio 2021) Gemitaiz duetta con Coez e insieme suggellano il ritorno di Gemello con un nuovo singolo. Un Pezzo Di Universo, questo il titolo, coniuga beat e melodia grazie alla presenza dei due pesi massimi della scena contemporanea e si colora di vintage quando interviene Coez. Gemitaiz duetta con Coez Tanti nomi eccellenti, in questo brano. Non solo Gemitaiz e Coez, ma anche Neffa alla produzione insieme a Sine, il tutto per elevare in alto questo ritorno di Gemello, al secolo Andrea Ambrogio, che sta per pubblicare un nuovo album. Si tratterà del terzo disco in studio dopo UNtitled (2019) e Non Parlarmi D’Altro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021)cone insieme suggellano il ritorno dicon un. UnDi, questo il titolo, coniuga beat e melodia grazie alla presenza dei due pesi massimi della scena contemporanea e si colora di vintage quando intervieneconTanti nomi eccellenti, in questo brano. Non solo, ma anche Neffa alla produzione insieme a Sine, il tutto per elevare in alto questo ritorno di, al secolo Andrea Ambrogio, che sta per pubblicare unalbum. Si tratterà del terzo disco in studio dopo UNtitled (2019) e Non Parlarmi D’Altro ...

