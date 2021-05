Dl sostegni: intervento complessivo da 700 milioni per rilanciare lo sport (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Con l'approvazione del Decreto Legge 'sostegni Bis' da parte del Consiglio dei Ministri, prende corpo un intervento complessivo di circa 700 milioni di euro destinato allo sport per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio. Ai 50 milioni previsti dal Decreto sostegni trasformato in Legge dalla Camera, si aggiungono le misure previste dal Decreto sostegni Bis che prevedono ben 180milioni di euro che incrementano la dotazione del “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le Asd ed Ssd, ed un contributo pari a 90milioni di euro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - Con l'approvazione del Decreto Legge 'Bis' da parte del Consiglio dei Ministri, prende corpo undi circa 700di euro destinato alloper affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio. Ai 50previsti dal Decretotrasformato in Legge dalla Camera, si aggiungono le misure previste dal DecretoBis che prevedono ben 180di euro che incrementano la dotazione del “Fondo Unico per il sostegno delle associazioniive e societàive dilettantistiche” destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le Asd ed Ssd, ed un contributo pari a 90di euro in ...

