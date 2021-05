DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2021 LIVE | seconda sessione fondamentale per Leclerc

Advertising

SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Sainz divide le due Red Bull in vetta (?? #FP1) ??????? Mercedes insegue, sorpresa Gasly Il resoconto ?… - SkySportF1 : ???? Tutti gli aggiornamenti dal giovedì di libere #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - monica_vecchi : F1, GP Montecarlo: diretta delle libere da Monaco. FP1 a Perez. Sainz 2°, si ferma Leclerc | Sky Sport - infoitsport : F1, GP Montecarlo: diretta delle libere da Monaco. FP1 a Perez. Sainz 2°, si ferma Leclerc -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Montecarlo

Il Gran Premio disarà visibile inin chiaro su Tv8 alle ore 15, sia per quanto riguarda la qualifica che la gara.... vedremo come andranno le cose, ma ora mettiamoci comodi perché è arrivato il momento della... a Madrid non aveva superato le qualificazioni, alo aveva sconfitto Karen Khachanov al ...Diretta Fognini Djere Ginevra Open 2021, risultato finale 3-6 7-6 1-6: l'azzurro è eliminato dal torneo dopo le due interruzioni per la pioggia.Il ferrarista ha voluto rendere omaggio al più grande pilota monegasco prima dello stesso Leclerc, ovvero Louis Alexandre Chiron. Nel fine settimana di Monte Carlo Charles Leclerc indosserà un casco c ...