Deviazione del torrente Fusandola: i comitati chiedono l’intervento del ministro Costa (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon era possibile deviare il torrente Fusandola. Lo hanno ribadito oggi i rappresentanti di Italia nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico rappresentato da Raffaella Di Lello e il comitato No Crescent con l’avvocato Oreste Agosto e l’architetto Vincenzo Strianese. In una conferenza stampa sono state sottolineate le motivazioni che hanno convinto il giudice Giovanna Pacifico a condannare in primo grado il dipendente del Comune di Salerno Benedetto Troisi quale componente della commissione di validazione del progetto “Fronte del mare” realizzato dal Comune di Salerno. Come è stato detto nel corso della conferenza il torrente non può più ritornare al suo stato naturale ed ora le associazioni fanno appello al ministro Costa affinché venga ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon era possibile deviare il. Lo hanno ribadito oggi i rappresentanti di Italia nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico rappresentato da Raffaella Di Lello e il comitato No Crescent con l’avvocato Oreste Agosto e l’architetto Vincenzo Strianese. In una conferenza stampa sono state sottolineate le motivazioni che hanno convinto il giudice Giovanna Pacifico a condannare in primo grado il dipendente del Comune di Salerno Benedetto Troisi quale componente della commissione di validazione del progetto “Fronte del mare” realizzato dal Comune di Salerno. Come è stato detto nel corso della conferenza ilnon può più ritornare al suo stato naturale ed ora le associazioni fanno appello alaffinché venga ...

Advertising

anteprima24 : ** Deviazione del torrente Fusandola: i comitati chiedono l'intervento del ministro Costa **… - Ila185 : Vorrei essere come la mia collega che si iscrive a cazzo e invece no. Ansia e sull'orlo di una deviazione del Qi t… - astralmobilita : ???? #SP8 #ViadelMare #incidente con code altezza #CentroGiano Ripercussione per deviazione del traffico su… - Ila185 : E non posso prendermi nemmeno l'ansiolitico che ho preso una bustina e non voglio esagerare. Mannaggia a me che ora… - Black___Adam : @Adnkronos Ma quante palle. Uno nasce maschio o femmina. Quel che gli dice la testa é una deviazione, non certo una… -