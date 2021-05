Decide LeBron, Curry si arrende: Lakers ai playoff, per i Warriors c'è Memphis (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno show. I Lakers vanno ai playoff dalla porta di servizio, quella del Play - In, piegando Golden State 103 - 100 in un match indimenticabile, uno splendido antipasto ad eliminazione diretta prima ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno show. Ivanno aidalla porta di servizio, quella del Play - In, piegando Golden State 103 - 100 in un match indimenticabile, uno splendido antipasto ad eliminazione diretta prima ...

Advertising

SkySportNBA : NBA, LeBron sulla sirena dei 24 in faccia a Curry: la tripla che decide il play-in. VIDEO - Gazzetta_NBA : Decide LeBron, Curry si arrende: #Lakers ai playoff, per i Warriors c'è Memphis - sportli26181512 : NBA, LeBron sulla sirena dei 24 in faccia a Curry: la tripla che decide il play-in. VIDEO: Punteggio sul 100-100, c… - PoPaolino : La decide una bomba da 5 di LeBron E 2 grandi difese su Curry #LakeShow #warriorsvslakers - DiegoAmbrosin : W 122-115 ???????? Bello sprazzo finale di Lebron che decide il match... Domani notte trasferta a New Orleans con un or… -