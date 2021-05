Covid nel Regno Unito, nessun morto nel 90% delle aree. ' Niente panico per la variante indiana' (Di giovedì 20 maggio 2021) In quasi il 90% delle 7.000 aree in e Galles sotto osservazioni non ci sono stati morti per ad aprile, secondo i nuovi dati di Ons. Il virus è ora la nona causa di morte in Inghilterra. E' stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) In quasi il 90%7.000in e Galles sotto osservazioni non ci sono stati morti per ad aprile, secondo i nuovi dati di Ons. Il virus è ora la nona causa di morte in Inghilterra. E' stato ...

Advertising

GassmanGassmann : Con oltre 124.000 deceduti con covid nel nostro paese, ora la luce in fondo al tunnel,finalmente si fa più chiara e… - fattoquotidiano : Mara Carfagna a La7: “Berlusconi? Fa i conti con la sindrome del post Covid, é motivato ma affaticato. A mio agio n… - LegaSalvini : MATTEO #BASSETTI, NEL SUO OSPEDALE LO SPRAY NASALE CHE 'ELIMINA' IL COVID: AL VIA IL TEST - gattoacrobata : @ferrix88 @emmevilla Più che altro sembra tutto archiviato. Io sto sentendo da più parti programmare una ripresa 'C… - fainformazione : Milazzo (ME) - Aumentano i controlli delle forze dell’ordine nel fine settimana Non solo rispetto delle norme anti… -