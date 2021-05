Covid, in picchiata contagi e pressione sulle terapie intensive ma 4,5 milioni di over 60 non sono vaccinati (Di giovedì 20 maggio 2021) Il report Gimbe traccia il quadro della curva epidemiologica in Italia. sono dati confortanti, ma preoccupa la frenata sulle vaccinazioni ai cosiddetti “fragili” Leggi su lastampa (Di giovedì 20 maggio 2021) Il report Gimbe traccia il quadro della curva epidemiologica in Italia.dati confortanti, ma preoccupa la frenatavaccinazioni ai cosiddetti “fragili”

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Curva in picchiata, in sei settimane terapie intensive dimezzate. Vaccini, oltre 4,5 milioni di over… - QSanit : #Covid. @GIMBE : “Contagi in picchiata e calo importante di ricoveri e decessi. Ma la promessa ‘invasione’ di… - infoitsalute : Covid, in picchiata contagi e pressione sulle terapie intensive ma 4,5 milioni di over 60 non sono vaccinati - pl1952 : Covid, in picchiata contagi e pressione sulle terapie intensive ma 4,5 milioni di over 60 non sono vaccinati… - LaStampa : Covid, in picchiata contagi e pressione sulle terapie intensive ma 4,5 milioni di over 60 non sono vaccinati -