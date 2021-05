CorSport: Insigne, Zielinski, Lozano, Mertens e Ospina ispirano Osimhen (Di giovedì 20 maggio 2021) Il protagonista della rimonta Champions del Napoli (ancora non arrivata all’obiettivo) è Victor Osimhen. Con i suoi gol, 8, ma soprattutto con i suoi assist, ha portato in rete tanti dei suoi compagni. Il Corriere dello Sport gli dedica una pagina. “Il dato che più degli altri colpisce e fa effetto è sicuramente l’importanza e anzi la centralità gradualmente conquistata da Osimhen nel gioco del Napoli. E’ lui il terminale offensivo, il centroboa, il martello. Ed è con lui che compagni pieni di talento hanno cominciato a dialogare dandosi del tu dalla seconda con il Bologna a oggi”. Insigne, Lozano, Mertens e persino Ospina hanno favorito i gol del nigeriano. All’appello manca solo Politano. “I trequartisti azzurri, signore e signori: Insigne, 3 assist per Victor; e a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) Il protagonista della rimonta Champions del Napoli (ancora non arrivata all’obiettivo) è Victor. Con i suoi gol, 8, ma soprattutto con i suoi assist, ha portato in rete tanti dei suoi compagni. Il Corriere dello Sport gli dedica una pagina. “Il dato che più degli altri colpisce e fa effetto è sicuramente l’importanza e anzi la centralità gradualmente conquistata danel gioco del Napoli. E’ lui il terminale offensivo, il centroboa, il martello. Ed è con lui che compagni pieni di talento hanno cominciato a dialogare dandosi del tu dalla seconda con il Bologna a oggi”.e persinohanno favorito i gol del nigeriano. All’appello manca solo Politano. “I trequartisti azzurri, signore e signori:, 3 assist per Victor; e a ...

