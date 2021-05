Comunali Napoli 2021 | de Magistris | Clemente candidata giusta

(Di giovedì 20 maggio 2021), 19 maggio" È tempo di bilanci per Luigi de, sindaco diper due mandati dal 2011, e pronto per una nuova avventura da candidato presidente della Regione Calabria. Il ...

Advertising

ilsussidiario : Una situazione finanziaria al collasso ha lasciato #Pd e #M5s senza candidato a #Napoli. Ora serve un intervento de… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: Il rifiuto di @manfredi_min a correre per Napoli, arrivato a causa della difficile situazione finanziaria del comune,… - PagellaPolitica : Il rifiuto di @manfredi_min a correre per Napoli, arrivato a causa della difficile situazione finanziaria del comun… - larampait : #Comunali #Napoli, D'Angelo: 'Operazione verità su entità e colpa debito' - AgenPolitica : NAPOLI, COMUNALI 2021. CIARAMBINO (M5S): “PRIMA SALVIAMO NAPOLI, POI VERRANNO I NOMI” -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli

Non sono sorpreso: ma lo sapete cosa significa fare il sindaco di?", la provocazione di de Magistris, che si è poi sbilanciato su Alessandra Clemente , attuale assessora al Patrimonio, lavori .../ Il debito mette in fuga i candidati e Pd - M5s chiamano Draghi LA PROPOSTA DI ENRICO LETTA E LO SCONTRO NEL GOVERNO Per il Partito Democratico l'idea di base sarebbe quella di ...A 29 anni dalla strage di Capaci, il progetto #unlenzuolocontrolamafia: arte e cultura insieme per non dimenticare le vittime di Cosa Nostra. Maria Falcone: «La memoria di Giovanni e Paolo è parte del ...“Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere una ventenne denunciata dai Carabinieri della Stazione di Montoro. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato ...