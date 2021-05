**Calcio: Inter, finalizzato il finanziamento con Oaktree** (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. – (Adnkronos) – Il fondo statunitense Oaktree entra nel capitale dell’Inter, garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L’Inter potrà contare su un finanziamento da 275 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. – (Adnkronos) – Il fondo statunitense Oaktree entra nel capitale dell’, garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L’potrà contare su unda 275 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

