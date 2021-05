Bomber vs King, stasera in tv la partita contro la violenza sulle donne: canale, orario e protagonisti in campo (Di giovedì 20 maggio 2021) I Bomber sbarbati capitanati da Bobo Vieri contro i King barbuti guidati da Daniele De Rossi. Questa sera, giovedì 20 maggio, è in programma una partita che vedrà in campo diversi ex giocatori, organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La gara si svolgerà allo stadio dei Marmi di Roma e sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno a partire dalle 21.25. Tanti i protagonisti in campo. Tra i Bomber giocheranno Claudio Marchisio, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Gianluca Zambrotta, Esteban Cambiasso e Alessandro Matri. Tra i King di De Rossi ci saranno Francesco Totti, Andrea Barzagli, Luca Toni, Fabio Grosso e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Isbarbati capitanati da Bobo Vieribarbuti guidati da Daniele De Rossi. Questa sera, giovedì 20 maggio, è in programma unache vedrà indiversi ex giocatori, organizzata per sensibilizzarela. La gara si svolgerà allo stadio dei Marmi di Roma e sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno a partire dalle 21.25. Tanti iin. Tra igiocheranno Claudio Marchisio, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Gianluca Zambrotta, Esteban Cambiasso e Alessandro Matri. Tra idi De Rossi ci saranno Francesco Totti, Andrea Barzagli, Luca Toni, Fabio Grosso e Daniele Adani. SportFace.

