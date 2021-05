Bergamo, in una settimana 500 positivi in meno in isolamento (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 1.901 i soggetti positivi residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio a mercoledì 19 maggio. È l’ultimo aggiornamento di Ats Bergamo, che nello stesso periodo di riferimento ha registrato altri 2.669 contatti dei positivi posti in isolamento fiduciario. Numeri in netto calo rispetto a quelli aggiornati a una settimana fa: al 12 maggio, infatti, erano 2.445 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio e 3.392 quelli in isolamento fiduciario. Guardando alla fine del mese scorso, al 28 aprile, c’erano 2.991 positivi in isolamento obbligatorio e 5.269 in isolamento fiduciario. Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 1.901 i soggettiresidenti in provincia diinobbligatorio a mercoledì 19 maggio. È l’ultimo aggiornamento di Ats, che nello stesso periodo di riferimento ha registrato altri 2.669 contatti deiposti infiduciario. Numeri in netto calo rispetto a quelli aggiornati a unafa: al 12 maggio, infatti, erano 2.445 i soggetti residenti in provincia diinobbligatorio e 3.392 quelli infiduciario. Guardando alla fine del mese scorso, al 28 aprile, c’erano 2.991inobbligatorio e 5.269 infiduciario.

