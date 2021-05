Baggio | «L’idea del codino nacque per gioco grazie ad una cameriera d’hotel in America | durante i Mondiali»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 maggio 2021) Mercoledì prossimo, 26 maggio, su Netflix sarà disponibile il film biografico dedicato a Roberto, “Il Divin”. Oggi l’ex calciatore lo ha presentato in conferenza stampa. Sul rigore sbagliato contro il Brasile: “Il discorso non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L’ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito. In ogni caso, nella vita non conta il risultato finale, ma l’impegno che hai messo per raggiungerlo. Sapere di aver dato tutto quello che puoi dare per provare a centrare il tuo obiettivo: è questa la cosa importante per ...