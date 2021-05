Aka7even e il retroscena con Maria De Filippi: “L’ho pubblicata per lei” (Di giovedì 20 maggio 2021) Aka7even, allievo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, racconta un retroscena avvenuto con la conduttrice Il giovane cantante L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 20 maggio 2021), allievo dell’ultima edizione di Amici diDe, racconta unavvenuto con la conduttrice Il giovane cantante L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

infoitcultura : Aka7even, retroscena su Maria De Filippi: “Alla fine le ho dato ragione” - leemilydi_qctvs : RT @Quellochetutti1: ?MOMENTI PUBBLICITÀ? Correte a leggere i Retroscena della Finale in aggiornamento su - laqueenharagion : RT @Quellochetutti1: ?MOMENTI PUBBLICITÀ? Correte a leggere i Retroscena della Finale in aggiornamento su - Quellochetutti1 : ?MOMENTI PUBBLICITÀ? Correte a leggere i Retroscena della Finale in aggiornamento su - tommoxkate_ : RT @giadsgiads: Scusate ma qualcuno sta seguendo la finale o stiamo tutti pensando a disco di platino - aka7even buttato nei retroscena all… -