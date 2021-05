Vitalizio a Formigoni | M5s in rivolta Conte | «Scelta che mina la fiducia nelle istituzioni» Di Maio | «Riprovevole»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) «Da non crederci, ma è successo davvero». Anche Giuseppee Luigi Diprendono parola contro la restituzione dela Roberto, l’ex senatore condannato per corruzione. A seguito della decisione di primo grado del Consiglio di Garanzia del Senato, l’ex premier ha scritto un post su Facebook dove ha definito la«erronea» e motivata da «argomentazioni capziose», che trasmette «un messaggio profondamente negativo per i cittadini, perchéil delicatissimo rapporto di “” con le, tanto più in questo momento». «Tra l’altro – continua– una delibera dell’ex Presidente Grasso del 2015 aveva stabilito che i condannati in via definitiva per alcuni gravi reati, tra cui quelli di ...

Advertising

petergomezblog : Vitalizio al corrotto Formigoni, Forza Italia e Lega senza pudore: al Senato confermata la restituzione dell’assegn… - Mov5Stelle : SONO SENZA VERGOGNA ?????? ULTIM’ORA?????? Il condannato per corruzione Formigoni riprende il vitalizio, e con lui gli al… - petergomezblog : Vitalizio al corrotto #Formigoni col voto di Lega e Fi. #Conte: ‘I Partiti che hanno deciso se ne assumano la respo… - AlessandroFanet : RT @maria_ciardi: La commissione in Senato formata da esponenti di #ForzaItalia e #Lega ha confermato la restituzione del vitalizio a #Form… - BrescianiWalter : @anamoRacsecnarF Bisogna ringraziare i somari a 5 ragli -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizio Formigoni

Azzolina: "come scatarrare sui cittadini"/ Bagarre M5s contro Cdx Come scrive Il Fatto Quotidiano, il sacerdote aveva per anni esercitato il ministero in Salento prima di essere ...Il M5s non ci sta e da 12 ore ha attuato un autentico attacco incrociato da molti esponenti anche parlamentari, in primis l'ex Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina : "? Come ...L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato sul suo profilo Twitter la decisione del Consiglio di garanzia del Senato di garantire il vitalizio a Roberto Formigoni, ex ...L'ex governatore della Regione Lombardia prenderà il vitalizio, nonostante la sua condanna in via definitiva. Azzolina: "Come scatarrare sui cittadini onesti" Il Consiglio di garanzia del Senato ha co ...