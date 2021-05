Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)19 MAGGIOORE 08.35 – ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DICODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. STESSA SITUAZIONE ANCHE IN ESTERNA DAFIUMICINO A VIA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DOVE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN SENSO OPPOSTO CODE TRA TORCERVARA E IL RACCORDO IN INGRESSO ALLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI E SULLA NOMENTANA MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA ZONA DEI CASTELLI CON CODE SU ANAGNINA, TUSCOLANA IN INGRESSO AI CENTRI ...