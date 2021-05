Vedi Roma, poi Napoli: Fico come Zingaretti. E Manfredi sbuffa tipo Gualtieri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Occhio a Napoli. Storia divertente. Per Pd e M5s, e dunque per Letta & Conte, si prospetta un altro pasticcio. Un’altra Roma. Il bis. In più: qui siamo nei feudi di Luigi Di Maio e Vincenzo De Luca, non secondari. In sintesi: il presidente della Camera Roberto Fico segue le orme di Nicola Zingaretti. Cioè: è il miglior candidato sulla piazza, tiene tutti sulla corda, ma è pronto al “no, grazie”. E così, piano B: il Roberto Gualtieri partenopeo è Gaetano Manfredi, anch’egli ex ministro. Piace a Conte, ma non a Di Maio. Manfredi, che è ritornato tra i suoi studenti dell’Università Federico II, deve aver letto le ultime cronache Romane sul Campidoglio. E così inizia a farsi qualche domanda. E soprattutto a darsi qualche risposta: non sono una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Occhio a. Storia divertente. Per Pd e M5s, e dunque per Letta & Conte, si prospetta un altro pasticcio. Un’altra. Il bis. In più: qui siamo nei feudi di Luigi Di Maio e Vincenzo De Luca, non secondari. In sintesi: il presidente della Camera Robertosegue le orme di Nicola. Cioè: è il miglior candidato sulla piazza, tiene tutti sulla corda, ma è pronto al “no, grazie”. E così, piano B: il Robertopartenopeo è Gaetano, anch’egli ex ministro. Piace a Conte, ma non a Di Maio., che è ritornato tra i suoi studenti dell’Università Federico II, deve aver letto le ultime cronachene sul Campidoglio. E così inizia a farsi qualche domanda. E soprattutto a darsi qualche risposta: non sono una ...

Advertising

enn_0000 : RT @Emilia__12: chi c'è a Roma domani? con il sorriso a trentadue denti. Lo so Sangio che non vedi l'ora - eppiripi : @Laura72699809 @MontegrandeS Non mi puoi passare da Giamburrasca impunito all'essere permalosi se la battuta tocca… - issAnnaMaria : RT @Emilia__12: chi c'è a Roma domani? con il sorriso a trentadue denti. Lo so Sangio che non vedi l'ora - alicexsangiulia : RT @Emilia__12: chi c'è a Roma domani? con il sorriso a trentadue denti. Lo so Sangio che non vedi l'ora - lehnstarxgod : RT @Emilia__12: chi c'è a Roma domani? con il sorriso a trentadue denti. Lo so Sangio che non vedi l'ora -