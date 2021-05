Vaccino in vacanza, Figliuolo: «Non si farà, bisognerà tornare» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ferie e vaccini: come organizzarsi per non sacrificare né le une, né gli altri? Secondo il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, questo è un «non-problema». «È bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale. Per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ferie e vaccini: come organizzarsi per non sacrificare né le une, né gli altri? Secondo il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, questo è un «non-problema». «È bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell’appuntamento vaccinale. Per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni».

Advertising

Corriere : Figliuolo: «Niente vaccini in vacanza. Ferie programmate in base all’appuntamento» - fanpage : Vaccino in vacanza, Figliuolo: “No a richiami durante le ferie, bisogna immunizzarsi prima di partire” - rosaroccaforte : RT @Willi_Shake_01: @AxiaFel Confermo, anche la mia consorte, ieri, mi ha guardato e mi ha detto: se non facciamo il vaccino non potremo an… - GyulioFornaz : Il #vaccino in vacanza, una vecchia che balla, una dose che avanza... #GreenPass #Figliuolo #COVID19 #lostatosociale - benjamn_boliche : RT @fanpage: Vaccino in vacanza, Figliuolo: “No a richiami durante le ferie, bisogna immunizzarsi prima di partire” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino vacanza Le vacanze allontanano Figliuolo e Draghi Per non parlare poi di chi, per regioni professionali, non può che andare in vacanza nelle canoniche due settimane centrali di agosto. Quindi, da una parte si invita a prenotare e dall'altra ad ...

Vaccini, Giorgia Meloni: 'Dosi in vacanza per salvare il turismo' 'Non era chiedere troppo poter fare i vaccini in vacanza: lo Stato - continua Meloni - dovrebbe ...all'appuntamento - - > Leggi Anche Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino:...

Dalle difficoltà del vaccino in vacanza al tampone per i viaggiatori Ue, al coprifuoco: i rischi per ... Il Sole 24 ORE Green pass, ecco tutte le novità Buone notizie per vacanze, cerimonie e non solo: il decreto prevede che il "green pass" sia rilasciato "anche contestualmente alla prima dose di vaccino" e che diventi valido dal quindicesimo giorno ...

Green pass: valido anche con la prima dose del vaccino Bergamonews è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esis ...

Per non parlare poi di chi, per regioni professionali, non può che andare innelle canoniche due settimane centrali di agosto. Quindi, da una parte si invita a prenotare e dall'altra ad ...'Non era chiedere troppo poter fare i vaccini in: lo Stato - continua Meloni - dovrebbe ...all'appuntamento - - > Leggi Anche Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di:...Buone notizie per vacanze, cerimonie e non solo: il decreto prevede che il "green pass" sia rilasciato "anche contestualmente alla prima dose di vaccino" e che diventi valido dal quindicesimo giorno ...Bergamonews è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esis ...