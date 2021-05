Una vita a scrivere

(Di mercoledì 19 maggio 2021) "Grandi vie di silenzio conducevano / a sobborghi di pausa”. Le poche meritevoli guide alla scrittura sono quelle che fanno piazza pulita al tempo stesso di scaltrezze strutturali e mitologie pseudoromantiche o che raccolgono aneddoti e problemi concreti degli scrittori su questioni specifiche, i resoconti di Mann o Roth, e consentono così di respirare induttivamente ladi un’opera. C’è poi una terza categoria, che guarda alle Lettere a un giovane poeta di Rilke e cerca di annotare alcune esperienze emotive e spirituali di chi scrive, i viali dei versi di Emily Dickinson ricordati sopra. È quanto tentato con saggezza e ironia dalla poetessa e saggista Annie Dillard in queste meditazioni: “Scrivi come se stessi morendo. Allo stesso tempo, immagina diper un pubblico fatto solo di malati terminali. Perche? alla fine è così. Cosa ti ...

Advertising

c_appendino : Una vita a cercare il nostro centro di gravità permanente, e svegliarsi un mattino scoprendo quanto per molti di no… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - _Carabinieri_ : Porto San Giorgio (MC), #18maggio 1977: una banda criminale viene sorpresa da una pattuglia dei #Carabinieri di Fer… - SolaconZain_ : Tommaso ha una vita sia lavorativa che privata essendo un ragazzo di spettacolo, ma se volete seguire quella privat… - 1926_cri : @madmax_55 @AlbertoCap66 @Enzo54847297 @juventusfc Ho trascorso molto tempo al nord e credimi ho subito le peggio p… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

La donna, a fraintendendo le parole del marito ha chiamato i carabinieri perché pensava che lui togliersi lapattuglia del Nucleo radiomobile della Compagni di Borgo Panigale, allertata ......il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo alle domande di alcuni bambini in... "Le decisioni che toccano di più ladei cittadini - ha detto il presidente - le prende il ...Per la prima volta dopo la chiusura, al Teatro Grassi torna la compagnia Lombardi-Tiezzi con il testo di Thomas Bernhard ...Per l'addio al cantautore oltre alla famiglia anche gli amici e alcuni degli artisti a cui era più legato: Alice, Carmen Consoli e Luca Madonia ...