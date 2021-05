Una startup scommette sullo sviluppo “senza codice”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Accedere all’innovazione del digitale purconoscere i linguaggi di programmazione. Accelerare la trasformazione di business tradizionali. Offrire occasioni di lavoro ai più giovani. Tutto questo è Ncode, unaitaliana che parte dall’idea che l’innovazione digitale sia la chiave per superare la crisi, fondata a Milano da due giovani under 30: Lorenzo Lodigiani e Giuseppe Stranieri. La loro idea si è poi trasformata a fine 2020 ingrazie all’advisory di Rainmakers, uno dei venture accelerator più attivi nel mondo dell’innovazione italiano, ed oggi esce fuori dalla sua fase “stealth” durante la quale ha affinato la sua offerta e il suo business model. «Le piattaforme disono mezzi di creazione molto potenti attraverso cui pressoché chiunque ...

Advertising

IJBG_ItalyJapan : RT @Invitalia: ?? Sei un'azienda che cerca giovani idee su cui investire? ?? Sei una #startup e vuoi far crescere il tuo networking? ?? Sei… - GiorgioPStream : Discoteche covidfree, l’idea (di una startup) dell’eticket da sbloccare col tampone - TechBizIT : Milano-New York in quattro ore e a 100 euro? L’idea di una startup - startzai : RT @gabferrieri: ??Sono lieto di intervenire e di essere partner con @Angi_tech della @PowWow #FashionTechWeek, una tre giorni all'insegna d… -

Ultime Notizie dalla rete : Una startup

Prima o poi doveva succedere.israeliana, la Nimble, ha sviluppato e si prepara a commercializzare la manicure robotica. Secondo la società, il suo prodotto dovrebbe essere la prima macchina al mondo ad utilizzare l'...Se cerchiamolista dei vincitori dei premi Nobel, spiega Gates , possiamo dividerli per ... E il 27 giugno del 2008, ultimo giorno di lavoro a Microsoft, la piccolada lui fondata con l'...Due aziende innovative, CreationDose e The Wave, nate da giovani under 30 e già determinanti nel settore digital a livello nazionale ...La scelta del governo di Israele di usare le emoticon per convincere l’opinione pubblica a schierarsi dalla sua parte svela quanta importanza abbiano i social media nei conflitti in corso. E quanto si ...