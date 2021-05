Ultime Notizie Roma del 19-05-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 19 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Grigno Pro Tunisi il mio mandato di presidente termina sono vecchio Tra qualche mese potrò riposarmi Lo dice parlando con alunni di una scuola primaria il presidente Sergio Mattarella che chiude indirettamente ad ipotesi e voci circolate su un suo possibile nuovo mandato Ricorda che la Costituzione sancisce l’uguaglianza come Diritto principale e citando il motto della Rivoluzione francese spiega che con la libertà e se acquistano maggior valore se c’è la fraternità se c’è solidarietà tra le persone intanto Matteo Salvini fa sapere che se draghi si volesse proporre merito alle avrebbe convinto sostegno della Lega che nel processo Milanese rubi il procuratore aggiunto Tiziana siciliano ha chiesto che la posizione di Silvio Berlusconi venga stralciata temporaneamente ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 19 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Grigno Pro Tunisi il mio mandato di presidente termina sono vecchio Tra qualche mese potrò riposarmi Lo dice parlando con alunni di una scuola primaria il presidente Sergio Mattarella che chiude indirettamente ad ipotesi e voci circolate su un suo possibile nuovo mandato Ricorda che la Costituzione sancisce l’uguaglianza come Diritto principale e citando il motto della Rivoluzione francese spiega che con la libertà e se acquistano maggior valore se c’è la fraternità se c’è solidarietà tra le persone intanto Matteo Salvini fa sapere che se draghi si volesse proporre merito alle avrebbe convinto sostegno della Lega che nel processo Milanese rubi il procuratore aggiunto Tiziana siciliano ha chiesto che la posizione di Silvio Berlusconi venga stralciata temporaneamente ...

