Summertime 2: ancora un’estate su Netflix per Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe – Trailer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Summertime 2 Sta per cominciare una nuova estate per i protagonisti di Summertime. Giovedì 3 giugno 2021, su Netflix, debutterà la seconda stagione della serie italiana con protagonisti Coco Rebecca Edogamhe e il futuro conduttore di X Factor Ludovico Tersigni. I nuovi episodi, ambientati un anno dopo rispetto al finale del primo ciclo (qui la nostra recensione), riporteranno il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica e racconteranno i mesi più caldi dell’anno, post esame di maturità, dei giovani che il pubblico già conosce. Prodotta da Cattleya, la narrazione della serie – liberamente ispirata da Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia – ripartirà dal momento in cui Summer (Coco Rebecca ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021)2 Sta per cominciare una nuova estate per i protagonisti di. Giovedì 3 giugno 2021, su, debutterà la seconda stagione della serie italiana con protagonistie il futuro conduttore di X Factor. I nuovi episodi, ambientati un anno dopo rispetto al finale del primo ciclo (qui la nostra recensione), riporteranno il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica e racconteranno i mesi più caldi dell’anno, post esame di maturità, dei giovani che il pubblico già conosce. Prodotta da Cattleya, la narrazione della serie – liberamente ispirata da Tre Metri Sopra il Cielo di Federico Moccia – ripartirà dal momento in cui Summer (...

Advertising

sunflower_two : Summertime riassunto: tizia protagonista che ha una (1) espressione facciale + ludovico tersigni + altri personaggi… - summertime_lou_ : E io ancora piango sul ‘sentimental’ perché AIUTO PROPRIO SOTTONE DAMIANOS. - FernwehLouarms_ : avere @summertime_lou_ che mi parla di CAPTIVE PRINCE in tl è la cosa più bella del mondo. sto libro tre anni fa in… - summertime_lou_ : RT @leescurls: finalmente abbiamo di nuovo questa clip ve la spammo ancora sulla tl ciao ammirate il talento - summertime_lou_ : @rockstarshabit Cold little heart. E il seguito warm little heart anche se non è ancora finita -