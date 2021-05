Speronare una nave della guardia di Finanza è lecito: Carola Rackete la fa franca, il gip archivia (Di mercoledì 19 maggio 2021) La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiesta della Procura di Agrigento di archiviare l’inchiesta su Carola Rackete. Ricordiamo che la comandante della nave Sea Watch due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca. E la gip, la stessa che aveva scarcerato Carola Rackete che era finita agli arresti, ha accolto la richiesta. Carola Rackete speronò una nave della motovedetta Secondo la Procura di Agrigento la comandante avrebbe agito per stato di necessità: aveva il “dovere di portare i migranti in un porto sicuro”, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) La gip di Agrigento Alessandra Vella, come si apprende, ha accolto la richiestaProcura di Agrigento dire l’inchiesta su. Ricordiamo che la comandanteSea Watch due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro unada guerra. Il Procuratore Luigi Patronaggio aveva chiesto di non processare la comandante tedesca. E la gip, la stessa che aveva scarceratoche era finita agli arresti, ha accolto la richiesta.speronò unamotovedetta Secondo la Procura di Agrigento la comandante avrebbe agito per stato di necessità: aveva il “dovere di portare i migranti in un porto sicuro”, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Speronare una nave della guardia di Finanza è lecito: Carola Rackete la fa franca, il gip archivia… - AlienoGrigio17 : 'Carola #Rackete, indagine archiviata: per il gip Alessandra #Vella si può speronare la Guardia di Finanza.' Ecco c… - birriolu : RT @ilgiornale: Archiviazione per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che nel giugno del 2019 ha speronato a Lampedusa una moto… - alesrsa : @ilgiornale Si può speronare una motovedetta ma se per sbaglio con l’uniforme si spara a dei pescatori indiani si m… - Doct_Manhattan : RT @ilgiornale: Archiviazione per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che nel giugno del 2019 ha speronato a Lampedusa una moto… -