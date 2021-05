Scuola: i genitori di Non si tocca la famiglia, 'attendiamo scuse e che Mi rilanci nota 2015' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Esprimiamo soddisfazione come associazione di genitori perché, aver acceso i riflettori, su un provvedimento tanto grave che sarebbe passato per il buio nell'indifferenza generale dei più, ha permesso il blocco di un tentativo politico, volto a far entrare a gamba tesa l'ideologia gender nelle scuole. Se i genitori e docenti sentinella, non avessero allertato subito le nostra Associazioni a servizio dell'educazione e della famiglia, tutto questo sarebbe entrato silente nelle scuole". Lo afferma Giusy D'amico presidente dell'associazione Non Si tocca la famiglia ed aggiunge: "Tuttavia attendiamo scuse formali da tutti coloro che coinvolti in questa manovra politica ideata ad arte, hanno avuto responsabilità e avrebbero dovuto verificare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Esprimiamo soddisfazione come associazione diperché, aver acceso i riflettori, su un provvedimento tanto grave che sarebbe passato per il buio nell'indifferenza generale dei più, ha permesso il blocco di un tentativo politico, volto a far entrare a gamba tesa l'ideologia gender nelle scuole. Se ie docenti sentinella, non avessero allertato subito le nostra Associazioni a servizio dell'educazione e della, tutto questo sarebbe entrato silente nelle scuole". Lo afferma Giusy D'amico presidente dell'associazione Non Silaed aggiunge: "Tuttaviaformali da tutti coloro che coinvolti in questa manovra politica ideata ad arte, hanno avuto responsabilità e avrebbero dovuto verificare ...

