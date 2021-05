Schweinsteiger attacca Low | «È stato un fallimento»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Bastianha lanciato un duro attacco a Joachim Low, commissario tecnico della Nazionale tedesca Bastianha lanciato un duro attacco a Joachim Low, commissario tecnico della Nazionale tedesca. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ARD. «Direi che si può dire che il percorso che ha intrapreso dopo il Mondiale 2018 sia fallito. In più molti giocatori non hanno sfruttato l’occasione avuta in Nazionale. Il ritorno di Muller e Hummels? Reciteranno un ruolo importante, non penso che staranno sempre in panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24.