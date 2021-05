Salvezza Torino, il sindaco Appendino si complimenta: “Una bella notizia per tutta la città” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con un post su twitter, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha fatto i complimenti alla squadra di Davide Nicola per la Salvezza ottenuta ieri dopo il pareggio contro la Lazio: “Complimenti al Torino F.C. che si salva con un turno d’anticipo. Una bella notizia per tutta la città”. Complimenti @TorinoFC 1906 che si salva con un turno di anticipo. Una bella notizia per tutta la città!#LazioTorino — Chiara Appendino (@c Appendino) May 18, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con un post su twitter, ildi, Chiara, ha fatto i complimenti alla squadra di Davide Nicola per laottenuta ieri dopo il pareggio contro la Lazio: “Complimenti alF.C. che si salva con un turno d’anticipo. Unaperla”. Complimenti @FC 1906 che si salva con un turno di anticipo. Unaperla!#Lazio— Chiara(@c) May 18, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

