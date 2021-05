Renato Vallanzasca, la Cassazione dice no alla semilibertà. “Non c’è definitivo ripudio del passato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Deve restare in carcere Renato Vallanzasca, l’ex boss della Comasina condannato a quattro ergastoli per reati commessi negli anni in cui era un protagonista della scena criminale milanese. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Antonio Muzzi. Gli ermellini hanno confermato la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 23 giugno 2020, che aveva rigettato la richiesta di libertà condizionale o semilibertà. Vallanzasca, che ha 71 anni e ha trascorso la maggior parte della sua vita in prigione, è tornato in cella a Bollate nel 2014 dopo essere stato arrestato per aver cercato di rubare dei boxer per un totale di 50 euro all’Esselunga di viale Umbria a Milano. Scoperto da un addetto della vigilanza del supermercato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Deve restare in carcere, l’ex boss della Comasina condannato a quattro ergastoli per reati commessi negli anni in cui era un protagonista della scena criminale milanese. Laha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Antonio Muzzi. Gli ermellini hanno confermato la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 23 giugno 2020, che aveva rigettato la richiesta di libertà condizionale o, che ha 71 anni e ha trascorso la maggior parte della sua vita in prigione, è tornato in cella a Bollate nel 2014 dopo essere stato arrestato per aver cercato di rubare dei boxer per un totale di 50 euro all’Esselunga di viale Umbria a Milano. Scoperto da un addetto della vigilanza del supermercato ...

