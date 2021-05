Reddito di cittadinanza: in Campania ad aprile ne hanno usufruito 692 mila persone, più che in tutto il Nord (Di mercoledì 19 maggio 2021) In Campania ad aprile c’erano oltre 264.000 famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza per 692 mila persone coinvolte, un numero che supera quello dell’intero Nord con 254,785 famiglie con il sussidio e 509.459 persone coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza. A Napoli ad aprile i nuclei con il Reddito erano 164.524, superiori a quelli cumulati della Lombardia (90.585) e del Piemonte (63.274). Anche gli importi al Sud sono mediamente più alti (con più persone coinvolte per famiglia) con 627 euro medi a famiglia in Campania e 481 medi in Lombardia. L’importo medio al Sud è di 590 euro. La distribuzione per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Inadc’erano oltre 264.000 famiglie con ilo la pensione diper 692coinvolte, un numero che supera quello dell’interocon 254,785 famiglie con il sussidio e 509.459coinvolte. Lo si legge nell’Osservatorio Inps suldi. A Napoli adi nuclei con ilerano 164.524, superiori a quelli cumulati della Lombardia (90.585) e del Piemonte (63.274). Anche gli importi al Sud sono mediamente più alti (con piùcoinvolte per famiglia) con 627 euro medi a famiglia ine 481 medi in Lombardia. L’importo medio al Sud è di 590 euro. La distribuzione per ...

