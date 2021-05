PSG-Monaco stasera in tv: data, orario e diretta streaming finale Coppa di Francia 2020/2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain sfiderà il Monaco nel match valevole per la finale di Coppa di Francia 2020/2021. Allo Stade de France le due squadre si contenderanno il titolo nazionale e l’esito appare tutt’altro che scontato. Quest’anno in Francia regna infatti l’equilibrio, non a caso le due squadre sono divise da una manciata di punti in campionato. In semifinale il Monaco ha passeggiato sul GFA74, mentre i parigini hanno battuto il Montpellier solo ai rigori. Chi avrà la meglio nell’atto conclusivo della competizione? Appuntamento da non perdere questa sera mercoledì 19 maggio alle ore 21.15. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SI Solo calcio, nonché in replica a mezzanotte su Sportitalia (in chiaro sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain sfiderà ilnel match valevole per ladidi. Allo Stade de France le due squadre si contenderanno il titolo nazionale e l’esito appare tutt’altro che scontato. Quest’anno inregna infatti l’equilibrio, non a caso le due squadre sono divise da una manciata di punti in campionato. In semiilha passeggiato sul GFA74, mentre i parigini hanno battuto il Montpellier solo ai rigori. Chi avrà la meglio nell’atto conclusivo della competizione? Appuntamento da non perdere questa sera mercoledì 19 maggio alle ore 21.15. La gara sarà trasmessa ine in esclusiva su SI Solo calcio, nonché in replica a mezzanotte su Sportitalia (in chiaro sul ...

