Prestazioni aggiuntive, a maggio rischiano di non essere pagate quelle di marzo

Nursing Up Piemonte: urgentissimo un incontro in Regione, non si possono prendere in giro così i vaccinatori La scorsa settimana è stata convocata all'Asl Cn1 una riunione urgente, tra le rappresentanze sindacali e la dirigenza aziendale, in cui è stata comunicata l'impossibilità da parte della stessa azienda di pagare le ore di Prestazioni aggiuntive già svolte a partire dal mese di marzo. Ciò perché sarebbe già stato raggiunto il tetto massimo di spesa deciso dalla Regione, pagando le Prestazioni aggiuntive dei mesi di gennaio e febbraio che invece sono regolarmente arrivate nella busta paga di marzo e aprile. Il fatto assai preoccupante è che questa situazione non sarebbe limitata alla sola Asl Cn1, ma a quanto ci risulta potrebbe riguardare un po' tutte le aziende sanitarie ...

