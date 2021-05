No di Gattuso alla Fiorentina, Fonseca in pole per il Napoli e per Galtier… (Di mercoledì 19 maggio 2021) MEDIASET Napoli Gattuso- Fonseca SPALLETTI – Fiorentina: no di Gattuso, Fonseca in pole, per il Napoli raffreddati i contatti con Spalletti, per Galtier c’è concorrenza Per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli, attualmente vi sono solo riìumors di mercato. Chi era stato avvicinato al Club di Aurelio De Laurentiis, ora sembra distante e vengono riproposti alcuni nomi che – a detta di alcuni media potevano occuapare la panchina della squadra azzura nella prossima stagione. Il rifiuto di Gattuso per andare alla Fiorentina -come riporta Sport Mediaset- rende ancora più indecifrabile il mosaico delle panchine della prossima Serie A. Per capirci qualcosa basterà attendere ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 19 maggio 2021) MEDIASETSPALLETTI –: no diin, per ilraffreddati i contatti con Spalletti, per Galtier c’è concorrenza Per quanto riguarda il prossimo allenatore del, attualmente vi sono solo riìumors di mercato. Chi era stato avvicinato al Club di Aurelio De Laurentiis, ora sembra distante e vengono riproposti alcuni nomi che – a detta di alcuni media potevano occuapare la panchina della squadra azzura nella prossima stagione. Il rifiuto diper andare-come riporta Sport Mediaset- rende ancora più indecifrabile il mosaico delle panchine della prossima Serie A. Per capirci qualcosa basterà attendere ...

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva: #Gattuso verso il no alla #Fiorentina #Sportitalia #Sportitaliamercato - AleCat_91 : RT @CalcioPillole: #Gattuso verso il no alla #Fiorentina spalanca le porte a #Fonseca. Il punto sul prossimo allenatore viola - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, occhi puntati sul Lille: si prova il colpo alla Osimhen #Napoli verso #FiorentinaNapoli… - CalcioPillole : #Gattuso verso il no alla #Fiorentina spalanca le porte a #Fonseca. Il punto sul prossimo allenatore viola - EnzTheReal : @undoriano Fiorentina quasi ufficiale Fonseca. Quindi forse Gattuso alla Lazio. -