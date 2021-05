Milano dedica una targa a Enzo Tortora (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - , nella casa dove visse, a 33 anni di distanza dalla sua morte, in via dei Piatti 8, per rendere omaggio a un "uomo integerrimo e di cultura, ingiustamente arrestato e condannato come camorrista", che portò avanti fino all'ultimo respiro la "battaglia per la giustizia giusta in Italia". Sono alcune delle frasi riportate sulla targa di marmo che il comune ha dedicato al giornalista, politico e presentatore televisivo, scoperta oggi dal sindaco Beppe Sala alla presenza della compagna di Tortora, Francesca Scopelliti e dell'esponente dei Radicali, Marco Cappato. "Questo gesto è doveroso - ha detto il primo cittadino - e mi fa molto piacere poterlo fare da sindaco". Ed "è una piccola restituzione di quello che la città deve a Enzo Tortora - ha aggiunto Sala -. Ma bisogna restituire perché la ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - , nella casa dove visse, a 33 anni di distanza dalla sua morte, in via dei Piatti 8, per rendere omaggio a un "uomo integerrimo e di cultura, ingiustamente arrestato e condannato come camorrista", che portò avanti fino all'ultimo respiro la "battaglia per la giustizia giusta in Italia". Sono alcune delle frasi riportate sulladi marmo che il comune hato al giornalista, politico e presentatore televisivo, scoperta oggi dal sindaco Beppe Sala alla presenza della compagna di, Francesca Scopelliti e dell'esponente dei Radicali, Marco Cappato. "Questo gesto è doveroso - ha detto il primo cittadino - e mi fa molto piacere poterlo fare da sindaco". Ed "è una piccola restituzione di quello che la città deve a- ha aggiunto Sala -. Ma bisogna restituire perché la ...

Advertising

AndreaConsonni4 : RT @letipezz: Provo col Twitter, non sai mai. Voglio avere questi tre volumi sul dialetto milanese che escono col @Corriere, ma si trovano… - letipezz : Provo col Twitter, non sai mai. Voglio avere questi tre volumi sul dialetto milanese che escono col @Corriere, ma s… - cristalaltea : RT @eugenio_zoffili: Grazie all’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio per la professionalità e l’entusiasmo che dedica ogni gior… - eugenio_zoffili : Grazie all’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio per la professionalità e l’entusiasmo che dedica ogni g… - Candid_S_Voce : Milano dedica una targa a Enzo Tortora - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano dedica DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Giacomo Nizzolo ha vinto la 13tappa! Affini 2° ...giorno la Rai dedica al Giro d'Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a Milano. ...

Ossessione patrimoniale La prima frase, il presidente del Consiglio la dedica ad Enrico Letta, stoppando la proposta del ... Milano, Napoli, Roma e Torino; a febbraio, infine, l'elezione del presidente della Repubblica. D'...

Milano dedica una targa a Enzo Tortora AGI - Agenzia Italia Roma. Emessi tre francobolli ordinari dedicati a Giulietta Masina, Alida Valli e Nino Manfredi, nel centenario della nascita, Poste Italiane ha comunicato che sono stati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico tre francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacolo” dedicati a Giuliet ...

Dal palco all’etere: nasce Radio Parenti Il via alla programmazione sabato 22 alle 18. Andrée Shammah: «L’idea era nata durante la pandemia ma non è un sostituto del teatro, al contrario. È una nuova fonte di cultura con un palinsesto varieg ...

...giorno la Raial Giro d'Italia 2021. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà con una copertura davvero ampia tutte le frazioni della Corsa Rosa dal Piemonte a. ...La prima frase, il presidente del Consiglio laad Enrico Letta, stoppando la proposta del ..., Napoli, Roma e Torino; a febbraio, infine, l'elezione del presidente della Repubblica. D'...Poste Italiane ha comunicato che sono stati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico tre francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze dello spettacolo” dedicati a Giuliet ...Il via alla programmazione sabato 22 alle 18. Andrée Shammah: «L’idea era nata durante la pandemia ma non è un sostituto del teatro, al contrario. È una nuova fonte di cultura con un palinsesto varieg ...