Mike Pompeo punta in alto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra le figure che stanno scaldando i motori in vista delle primarie repubblicane del 2024 si scorge quella di. Che l'ex segretario di Stato nutra delle ambizioni presidenziali è noto da più di un anno. Inoltre, negli ultimi mesi, le speculazioni su un suo interesse per la nomination sono aumentate a seguito di alcuni significativi segnali. Da quando ha lasciato il suo incarico a Foggy Bottom lo scorso gennaio,ha effettuato un viaggio in Iowa e tenuto un intervento in videoconferenza in New Hampshire: gli Stati, cioè, da cui tradizionalmente prendono avvio le primarie statunitensi. In tutto questo, il diretto interessato ha pronunciato un discorso all'ultima Conservative Political Action Conference: evento a cui hanno preso parte anche altri probabili candidati alla nomination repubblicana del 2024. Non solo: ad ...