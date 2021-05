MARA VENIER: “SONO TORNATA A SORRIDERE. PRIMA SEMBRAVO ALLEGRA MA ERO TRISTE” (Di mercoledì 19 maggio 2021) MARA VENIER fino alla fine di giugno farà compagnia al pubblico con la sua Domenica In e a settembre si riparte, eguagliando il record di Pippo Baudo in numero di conduzioni (13) dello storico programma di Rai1. Intervistata da Candida Morvillo per il Corriere della Sera, la zia degli italiani nonché signora della domenica presenta “Mamma, ti ricordi di me?” (Rai Libri), il toccante libro dove parla della sua adorata mamma e della malattia che la colpì, portandola via. MARA VENIER, com’è stata la PRIMA volta in cui la mamma non l’ha riconosciuta? « Lo ricordo come fosse oggi. Io lavoravo, andavo a trovarla a Mestre il sabato, arrivando trafelata. Era un giorno bellissimo di maggio. La trovo in giardino in carrozzella, con un cappello di paglia, gli occhiali da sole: sembrava una diva degli anni ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 19 maggio 2021)fino alla fine di giugno farà compagnia al pubblico con la sua Domenica In e a settembre si riparte, eguagliando il record di Pippo Baudo in numero di conduzioni (13) dello storico programma di Rai1. Intervistata da Candida Morvillo per il Corriere della Sera, la zia degli italiani nonché signora della domenica presenta “Mamma, ti ricordi di me?” (Rai Libri), il toccante libro dove parla della sua adorata mamma e della malattia che la colpì, portandola via., com’è stata lavolta in cui la mamma non l’ha riconosciuta? « Lo ricordo come fosse oggi. Io lavoravo, andavo a trovarla a Mestre il sabato, arrivando trafelata. Era un giorno bellissimo di maggio. La trovo in giardino in carrozzella, con un cappello di paglia, gli occhiali da sole: sembrava una diva degli anni ...

