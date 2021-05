M¥SS KETA: pubblicate le prime date del tour estivo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo aver solcato il cielo come un razzo ed essersi immersa nel buio profondo della notte metropolitana, M¥SS KETA torna finalmente sul palco a un anno e mezzo dalle sue ultime performance live, tra cui il concerto del Capodanno 2020 nella sua Milano. Si torna finalmente live? In un mondo profondamente cambiato, M¥SS torna in tour in una forma completamente inedita: a officiare musicalmente i rituali della sacerdotessa sarà la band DPCM, una formazione strumentale capace di avvolgere la voce della Signora fino a farla esplodere delle sue stesse passioni e formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica. M¥SS KETA: “Botox” anticipa l’album “Una Vita in Capslock” Qualche dettaglio in più Tra suoni stupefacenti e visual ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo aver solcato il cielo come un razzo ed essersi immersa nel buio profondo della notte metropolitana,torna finalmente sul palco a un anno e mezzo dalle sue ultime performance live, tra cui il concerto del Capodanno 2020 nella sua Milano. Si torna finalmente live? In un mondo profondamente cambiato,torna inin una forma completamente inedita: a officiare musicalmente i rituali della sacerdotessa sarà la band DPCM, una formazione strumentale capace di avvolgere la voce della Signora fino a farla esplodere delle sue stesse passioni e formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.: “Botox” anticipa l’album “Una Vita in Capslock” Qualche dettaglio in più Tra suoni stupefacenti e visual ...

