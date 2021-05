Lorella Cuccarini scrive una lettera a Maria de Filippi | “Stanca e sfiduciata | poi sei arrivata tu”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un anno turbolento quello cheha vissuto nella passata stagione televisiva. Veleni e scontri che si sono fatti sempre più forti ma che per fortuna la conduttrice si è messa alla spalle voltando pagina. Ad Amici 20ha ritrovato la sua dimensione. Ha scovato talenti, si è prestata come p giusto che fosse agli schemi di un programma che strizza anche l’occhio al telespettatore. E’ stata una mamma chioccia speciale per i suoi tre ballerini, in particolare per Alessandro arrivato in finale e con una proposta lavorativa e una borsa di studio portate a casa. E’ stata una vera e propria spalla per Arisa e una protagonista indiscussa del talent di Canale 5. A pochi giorni dalla finalissima,una...