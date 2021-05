LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: nuovo orario, la pioggia darà una tregua? (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinner-Karatsev OGGI: nuovo orario E PROGRAMMA MERCOLEDI’ 19 MAGGIO IL RIEPILOGO DI GIORNATA A GINEVRA: FOGNINI AVANZA! GLI HIGHLIGHTS DI ROGER FEDERER AL RIENTRO IN CAMPO SULLA TERRA IL PROGRAMMA DI MUSETTI-KORDA A Lione ENTRY LIST DI WIMBLEDON: PRESENTI 9 AZZURRI NEL MAIN DRAW RIEPILOGO DI GIORNATA A Lione: BEL SUCCESSO DI MUSETTI! Sinner-Karatsev RINVIATO PER pioggia IL nuovo PROGRAMMA DI Sinner-Karatsev 19:12 Cancellato definitivamente, per oggi, il match tra Sinner e Karatsev, che si giocherà dunque interamente domani. 18:50 Si attendono novità da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOGGI:E PROGRAMMA MERCOLEDI’ 19 MAGGIO IL RIEPILOGO DI GIORNATA A GINEVRA: FOGNINI AVANZA! GLI HIGHLIGHTS DI ROGER FEDERER AL RIENTRO IN CAMPO SULLA TERRA IL PROGRAMMA DI MUSETTI-KORDA AENTRY LIST DI WIMBLEDON: PRESENTI 9 AZZURRI NEL MAIN DRAW RIEPILOGO DI GIORNATA A: BEL SUCCESSO DI MUSETTI!RINVIATO PERILPROGRAMMA DI19:12 Cancellato definitivamente, per oggi, il match tra, che si giocherà dunque interamente domani. 18:50 Si attendono novità da ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sinner-Karatsev, risultato in tempo reale Atp Lione 2021: inizio ore 12.30 - infoitsport : LIVE - SINNER-Karatsev 0-0, Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: match cancellato per oggi causa pioggia, si giocherà domani - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #ATPLione Avanti #Musetti che piega 2-1 #AugerAliassime; #Sinner contro #Karatsev rinvia… - zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev ATP Lione in DIRETTA: match cancellato per oggi causa pioggia si giocherà domani - #Sinner-Ka… -