Le ranger del Kenya sulle tracce dei bracconieri

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono giovani, forti e preparate. Sono le prime donnedella storia del. Le loro posture e le loro espressioni esprimono tutta la fierezza di indossare quella divisa e di essere tra le pochissime entrate a far parte del Team Lioness, nato nel 2019. Per ora sono solamente otto e, insieme agli Olgulului Community Wildlifes (OCWR), sono state scelte per difendere il loro territorio dal bracconaggio e dal traffico illegale di fauna selvatica, che negli ultimi anni è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.