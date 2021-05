Lazio-Torino, multa di 5 mila euro e inibizione fino a fine mese per Tare e Vagnati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Igli Tare e Davide Vagnati, direttori sportivi rispettivamente di Lazio e Torino, hanno ricevuto un’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31 maggio e un’ammenda di 5 mila euro. Tare per avere affrontato l’arbitro all’intervallo nel tunnel degli spogliatoi con modi minacciosi e aver inveito nei suoi confronti con espressioni irriguardose, da recidivo. Vagnati per aver proferito un’espressione blasfema negli spogliatoi al termine della gara. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Iglie Davide, direttori sportivi rispettivamente di, hanno ricevuto un’a svolgere ogni attivitàal 31 maggio e un’ammenda di 5per avere affrontato l’arbitro all’intervallo nel tunnel degli spogliatoi con modi minacciosi e aver inveito nei suoi confronti con espressioni irriguardose, da recidivo.per aver proferito un’espressione blasfema negli spogliatoi al termine della gara. L'articolo ilNapolista.

