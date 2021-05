Lando Buzzanca ricoverato in ospedale, la compagna lancia un appello (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico e la sua compagna Francesca Della Valle, ha lanciato un appello disperato a mezzo stampa. Lando Buzzanca è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma a causa di una caduta in casa. Francesca Della Valle, compagna dell'attore da ormai cinque anni, ha lanciato un appello dal momento che le è stato negato di vederlo perché non sposata con lui. A riportare la notizia del ricovero di Lando Buzzanca è stata la sua compagna, Francesca Della Valle, nel corso di un'intervista con Oggi. Al settimanale, la donna ha anche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)è statoina causa di un incidente domestico e la suaFrancesca Della Valle, hato undisperato a mezzo stampa.è statoall'Santo Spirito di Roma a causa di una caduta in casa. Francesca Della Valle,dell'attore da ormai cinque anni, hato undal momento che le è stato negato di vederlo perché non sposata con lui. A riportare la notizia del ricovero diè stata la sua, Francesca Della Valle, nel corso di un'intervista con Oggi. Al settimanale, la donna ha anche ...

Advertising

fragalantereal : +++#UltimaOra Ricoverato l'attore Lando #Buzzanca a seguito di una caduta+++ #landobuzzanca - alessandro1846 : RT @fanpage: Lando Buzzanca è ricoverato al Santo Spirito, ma proibiscono alla compagna, al suo fianco da 5 anni, di stargli accanto. https… - fanpage : Lando Buzzanca è ricoverato al Santo Spirito, ma proibiscono alla compagna, al suo fianco da 5 anni, di stargli acc… - now_or_never20 : Secondo Wikipedia, Lando Buzzanca ci avrebbe lasciato oggi. Cos'è che sanno che noi non sappiamo? ???? - marcuspascal1 : RT @_DAGOSPIA_: LANDO BUZZANCA È IN OSPEDALE E IL SUO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON MI PERMETTE NEANCHE DI VEDERLO -