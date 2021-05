Immobile contro Cairo (e viceversa): volano stracci dopo Lazio-Torino (Di mercoledì 19 maggio 2021) volano stracci tra l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il Presidente del Torino Urbano Cairo. Andiamo con ordine. Ieri sera è andato in scena il recupero della gara tra biancocelesti e granata. Una gara importante soprattutto per il Benevento terzultimo, spettatore interessato del match giacché la sua eventuale salvezza sarebbe dipesa interamente dalla vittoria della Lazio. Legni e occasioni per la squadra di Simone Inzaghi (che avrebbe voluto fare un favore al fratello Pippo) ma alla fine il Toro è riuscito a strappare un punticino e conquistare così la salvezza con un turno d’anticipo. Ma non è il risultato sportivo a far discutere, quanto l’incredibile botta e risposta social tra Ciro Immobile e Urbano ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 maggio 2021)tra l’attaccante dellaCiroe il Presidente delUrbano. Andiamo con ordine. Ieri sera è andato in scena il recupero della gara tra biancocelesti e granata. Una gara importante soprattutto per il Benevento terzultimo, spettatore interessato del match giacché la sua eventuale salvezza sarebbe dipesa interamente dalla vittoria della. Legni e occasioni per la squadra di Simone Inzaghi (che avrebbe voluto fare un favore al fratello Pippo) ma alla fine il Toro è riuscito a strappare un punticino e conquistare così la salvezza con un turno d’anticipo. Ma non è il risultato sportivo a far discutere, quanto l’incredibile botta e risposta social tra Ciroe Urbano ...

GoalItalia : Ciro Immobile attacca Cairo dopo #LazioTorino: “Mi ha raggiunto negli spogliatoi per offendermi perché avevo giocat… - Shigeomobkun : RT @FinallyDuivel: Mai visto un pagliaccio come Cairo. Settimane a scassare il cazzo per la Superlega, ergendosi a difensore dei valori del… - martina8___ : Lazio: Ciro Immobile contro Cairo, mi ha offeso #lazioToro #Cairo #lazioTorino #Torino #SerieA #CiroImmobile… - infoitsport : Lazio: Ciro Immobile contro Cairo, mi ha offeso - __Mari92 : @IlMarcheseBN Nono , aveva solo questioni personali contro immobile e ha preso la palla al balzo -