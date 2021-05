Immigrazione | il sindaco di Sesto San Giovanni spedisce i profughi nei comuni guidati dal Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche ildiSanRoberto Di Stefano, eletto con il centrodestra, sale sulle barricate contro il possibile invio deida parte del governo nel comune guidato dal Pd. "In un periodo così particolare e difficile l'unica nostra preoccupazione sono le famiglie in difficoltà, non certo i clandestini che il ministro Lamorgese vorrebbe imporci" tuona l'esponente della Lega in un video diffuso ieri sul suo profilo Facebook. "Nemmeno uno sarà accolto nel nostro comune! Non ci penso proprio. Le risorse disponibili devono servire per aiutare le nostre famiglie. Perché non ci pensano idi sinistra a prendere questi finti, visto che si riempiono tanto la bocca parlando di accoglienza? Noi lo ribadiamo con convinzione se ancora qualcuno non lo avesse ...