GP Monaco, Verstappen: "Non ho nulla da dimostrare" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo Lewis Hamilton, è Max Verstappen quello che deve dimostrare di più nel duello iridato . Ma l'olandese, nella conferenza stampa del GP di Monaco, ha spiegato di non essere dello stesso avviso. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo Lewis Hamilton, è Maxquello che devedi più nel duello iridato . Ma l'olandese, nella conferenza stampa del GP di, ha spiegato di non essere dello stesso avviso. ...

