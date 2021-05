Giudice Sportivo Serie A, multa e inibizione per Tare. Squalificato il vice di Nicola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni dopo il recupero tra Lazio e Torino Conclusa la gara tra Lazio e Torino, il Giudice Sportivo ha diramato i provvedimenti presi per i protagonisti del match. Tra i sanzionati c’è anche Igli Tare, multato (5000€) ed inibito fino al 31 maggio: «Per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo». Sanzioni anche per Vagnati e Cacicia, vice di Nicola, per «per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilha reso note le sanzioni dopo il recupero tra Lazio e Torino Conclusa la gara tra Lazio e Torino, ilha diramato i provvedimenti presi per i protagonisti del match. Tra i sanzionati c’è anche Iglito (5000€) ed inibito fino al 31 maggio: «Per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo». Sanzioni anche per Vagnati e Cacicia,di, per «per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione ...

