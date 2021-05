Giroud e Lamela in Serie A: ecco quale scenario si prospetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’agente FIFA Vincenzo Morabito: “Giroud può venire in Italia, occhio alle situazioni di Dzeko e Lukaku. Lamela non è in vendita” Sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss’ è intervenuto Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario per l’Italia dell’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno. “I Blues stanno provando a rinnovare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’agente FIFA Vincenzo Morabito: “può venire in Italia, occhio alle situazioni di Dzeko e Lukaku.non è in vendita” Sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss’ è intervenuto Vincenzo Morabito, agente FIFA e intermediario per l’Italia dell’attaccante del Chelsea Olivier, in scadenza di contratto a giugno. “I Blues stanno provando a rinnovare, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

